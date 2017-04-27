Суд на два месяца продлил меру пресечения Насирову
Суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Соломенский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Соломенского суда Виктория Кицюк.
«Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия ранее возложенных на подозреваемого Насирова Романа обязательств», - заявила она.
Судья отметила, что Насиров обязан прибывать к детективу и прокурору, осуществляющих досудебное расследование уголовного производства и следственного судьи по первому требованию, и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива и прокурора.
Также, согласно постановлению, Насиров должен «сообщать детективу и прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд а Украину, носить электронное средство контроля».
Отмечается, что данное постановление суда действует до 26 июня 2017 года.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.
Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.
Апелляционный суд Киева 13 марта оставил решение суда первой инстанции без изменений.