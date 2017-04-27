Суд на два месяца продлил меру пресечения Насирову

Соломенский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Соломенского суда Виктория Кицюк.

«Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия ранее возложенных на подозреваемого Насирова Романа обязательств», - заявила она.

Судья отметила, что Насиров обязан прибывать к детективу и прокурору, осуществляющих досудебное расследование уголовного производства и следственного судьи по первому требованию, и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива и прокурора.

Также, согласно постановлению, Насиров должен «сообщать детективу и прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд а Украину, носить электронное средство контроля».

Отмечается, что данное постановление суда действует до 26 июня 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Апелляционный суд Киева 13 марта оставил решение суда первой инстанции без изменений.