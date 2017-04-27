Суд по делу об избрании меры пресечения для Насирова перенес заседание на утро

Соломенский районный суд Киева решил продолжить рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в четверг 27 апреля в 9.45. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд от начала заседания предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга. Но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что у Насирова утром операция.

Читайте такжеНасиров собирается настаивать на отмене любой меры пресечения

Впрочем, судья Виктория Кицюк, выслушав аргументы сторон, все же приняла решение о переносе дальнейшего рассмотрения на утро четверга.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству ущерба на общую сумму 2,019 млрд грн. Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

16 марта Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

САП считает, что основания для избрания Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующую меру пресечения сроком на 60 суток.