Насиров собирается настаивать на отмене любой меры пресечения

Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявляет, что будет настаивать на отмене любой меры пресечения и заявляет, что не намерен никуда убегать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Святошинского районного суда Киева, на котором сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении ему еще на 60 суток меры пресечения.

«У меня и моих защитников только одна позиция - это безосновательное обвинение, это дело надуманное и притянутое за уши. Поэтому и задержание, и подозрение были осуществлены с нарушением всех процессуальных норм, точно также, как и мера пресечения», - отметил Насиров.

Он также добавил, что не существует никаких рисков относительно того, что он будет избегать сотрудничества со следствием, и поэтому он и его адвокаты будут настаивать на том, чтобы суд не избирал никакой меры пресечения.

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Вместе с тем Насиров отказался комментировать ситуацию вокруг фальшивого диагноза, который ему во время избрания меры пресечения в марте поставили в больнице «Феофания» и заверил, что имеет проблемы со здоровьем.

«Я имею проблемы со здоровьем, но не хочу комментировать, ибо это касается только меня и моей семьи», - сказал он.

Кроме того он сообщил, что вопреки решению Апелляционного суда Киева следователи так и не вернули ему паспорта и другое имущество.

«Паспорта - это отдельное дело. Есть решение суда о возврате мне имущества, но его мне так и не вернули. Я читал комментарии прокуроров, что они не будут отдавать мне паспорта, и мне интересно понять, как они не будут исполнять решение суда», - отметил отстраненный председатель ГФС.

Он пояснил, что кроме паспортов ему не вернули часы, а также «небольшую сумму денег», которые принадлежали его жене.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству ущерба на общую сумму 2,019 млрд грн. Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

16 марта Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

САП считает, что основания для избрания Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующую меру пресечения сроком на 60 суток.