Насиров собирается настаивать на отмене любой меры пресечения
При этом Насиров также заверил, что не существует никаких рисков относительно того, что он будет избегать сотрудничества со следствием.
Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявляет, что будет настаивать на отмене любой меры пресечения и заявляет, что не намерен никуда убегать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Святошинского районного суда Киева, на котором сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении ему еще на 60 суток меры пресечения.
«У меня и моих защитников только одна позиция - это безосновательное обвинение, это дело надуманное и притянутое за уши. Поэтому и задержание, и подозрение были осуществлены с нарушением всех процессуальных норм, точно также, как и мера пресечения», - отметил Насиров.
Он также добавил, что не существует никаких рисков относительно того, что он будет избегать сотрудничества со следствием, и поэтому он и его адвокаты будут настаивать на том, чтобы суд не избирал никакой меры пресечения.
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Вместе с тем Насиров отказался комментировать ситуацию вокруг фальшивого диагноза, который ему во время избрания меры пресечения в марте поставили в больнице «Феофания» и заверил, что имеет проблемы со здоровьем.
«Я имею проблемы со здоровьем, но не хочу комментировать, ибо это касается только меня и моей семьи», - сказал он.
Кроме того он сообщил, что вопреки решению Апелляционного суда Киева следователи так и не вернули ему паспорта и другое имущество.
«Паспорта - это отдельное дело. Есть решение суда о возврате мне имущества, но его мне так и не вернули. Я читал комментарии прокуроров, что они не будут отдавать мне паспорта, и мне интересно понять, как они не будут исполнять решение суда», - отметил отстраненный председатель ГФС.
Он пояснил, что кроме паспортов ему не вернули часы, а также «небольшую сумму денег», которые принадлежали его жене.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.
Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству ущерба на общую сумму 2,019 млрд грн. Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».
Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.
Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.
16 марта Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.
САП считает, что основания для избрания Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующую меру пресечения сроком на 60 суток.