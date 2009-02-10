НУНС: представители ПР в правительстве не нужны

Лидер парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО считает, что работать в правительстве должны представители всех фракций коалиции.

Об этом он заявил во время интернет-конференции на сайте Liga.net.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что вся коалиция отвечает за ситуацию в стране, и поэтому он видит Кабинет министров в формате, когда все делегируют туда своих представителей - и БЮТ, и НУ-НС, и Блок Литвина.

При этом лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” не поддерживает предложение председателя парламента Владимира ЛИТВИНА привлечь представителей Партии регионов к работе в структурах исполнительной власти.

«Они должны пока научиться работать в оппозиции», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

«Только согласованная работа коалиции в парламенте и коалиционном правительстве даст положительные результаты. На данный момент решение, в частности нашей фракции, о ротации тех или иных министров еще не принято. Но подчеркиваю, что решения будут приниматься только фракцией, без внешних влияний" - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.