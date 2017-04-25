Лавров заявил, что для введения миротворцев ООН на Донбасс нужно согласие боевиков

14:31, 25 апреля 2017
Политика
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Российский министр заявил, что введение миротворцев ООН не предусмотрено "Минском-2".

Лавров заявил, что для введения миротворцев ООН требуется согласие боевиков ОРДЛО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что введение миротворческой миссии ООН на Донбассе не предусмотрено минскими соглашениями, для этого требуется согласие боевиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

«Что касается заявления Петра Алексеевича Порошенко (о необходимости развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН - УНИАН), он много делает заявлений, мне трудно комментировать. Все эти заявления направлены лишь на одно - чтобы обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Петр Порошенко поставил под минским договоренностям», - заявил Лавров.

По его словам, Украина под разными предлогами не сделала ничего из того, что должна была сделать с этими договоренностями.

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«Любой инцидент, еще задолго до того, как будет попытка его расследовать, используется для того, чтобы отвлекать внимание от минских договоренностей, в минских договоренностях про миротворцев не идет», - сказал Лавров.

Он отметил, что в документах указана только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Это не означает, что не может быть дополнительных соглашений, но дополнительные соглашения, особенно о развертывании миротворцев, предусматривают согласие всех сторон конфликта. Разговаривать Петру Алексеевичу нужно с Донецком и Луганском», - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, что расположено на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

Того же дня президент Украины Петр Порошенко призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона активизировать рассмотрение вопроса о развертывании миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбассе.

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Теги: #Лавров о Донбассе#миссия ООН