ПАСЕ обсудит поездку Аграмунта в Сирию в открытом режиме – Геращенко

Во вторник , 25 апреля, в 13:00 по Страсбургу ( 14:00 по Киеву) состоятся открытые слушания относительно поездки трех ключевых руководителей ПАСЕ в Сирию вместе с россиянами.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что в Сирию ездили президент ПАСЕ Аграмунт, руководитель группы либералов Шукла (он является докладчиком по Украине) и руководитель юридического комитета.

«Аграмунт хотел, чтобы слушания были закрытыми, это не прошло. Это будут позорные слушания, и если у Аграмунта ( а он мудрый и хитрый, опытный политик), остается хоть капля совести или чувство реального положения вещей - он должен подать в отставку сам», – написала Геращенко.

По ее словам, цель украинские делегации - это не борьба с испанским сенатором, «какую бы фамилию он не носил». «Мы против попыток РФ дистанционно управлять ПАСЕ, разрушать эту структуру, дискредитировать Ассамблею через уничтожение ее принципов и идеалов. Такую позицию мы занимали последовательно, нас не всегда слышали и считали эмоциональными. Но правда всегда побеждает. Жаль, что нас не слышали, когда россияне и их наемники убивали и продолжают убивать украинцев, при этом некоторые члены ПАСЕ позволяли себе посетить оккупированный Крым. Наша цель – защитить международные институты от дискредитации и разрушения, защитить их принципы», – отметила Геращенко.

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«Я двадцать лет отслеживаю работу ПАСЕ, сначала как политический журналист, потом уже как политик. Никогда Ассамблея не переживала такой глубоий политический кризис, до которого довел организацию ее же президент – откровенный друг россиян. И расшевелили эту проблему и недопустимость замалчивания его позиции в том числе все мы, члены украинские делегации», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы выступает за отставку Аграмунта.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.