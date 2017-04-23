Певицу Лолиту не пустили в Украину (видео)
11:53, 23 апреля 2017Политика
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Причиной отказа во въезде певица называет поездку в оккупированную Керчь в 2015 году.
Лолиту не пустили в Украину / Ivona - bigmir)net
Певицу Лолиту Милявскую не пустили в Украину пограничники. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.
Лолита заявила, что въезд запрещен из-за посещения Керчи в 2015 году.
Как известно, дочь Лолиты, Ева, живет в Киеве с бабушкой.
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