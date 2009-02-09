В Еврокомиссии ничего не слышали о письме Тимошенко про кредит
Но это не значит, что его не было?
В Европейской Комиссии не знают о письме премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно предоставления кредита Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
«У меня нет никаких комментариев по этому поводу», - сказал он.
Другой представитель Еврокомиссии также заявил УНИАН, что ему ничего не известно о письме, однако, отметил он, это еще не означает, что его не было.
Вместе с тем, источник в Еврокомиссии сообщил нашему корреспонденту, что помощь Украине не может быть предоставлена в рамках Европейской политики соседства, а единственным легальным инструментом, который может применить Еврокомиссия для помощи третьим странам, является макрофинансовая помощь.
«Однако размер такой помощи достаточно ограниченный и, обычно, не превышает десятка миллионов евро», - сказал собеседник агентства.
По его словам, такая помощь может быть предоставлена третьим странам в форме кредита или даже гранта.
На сегодняшний день Еврокомиссия предоставила несколько таких кредитов и грантов, в частности, Молдове, Грузии и Ливану.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля на брифинге в Мюнхене премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Россия дала согласие кредитовать Украину для покрытия дефицита государственного бюджета.
«Россия готова способствовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также и Россию.