В Еврокомиссии ничего не слышали о письме Тимошенко про кредит

В Европейской Комиссии не знают о письме премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно предоставления кредита Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

«У меня нет никаких комментариев по этому поводу», - сказал он.

Другой представитель Еврокомиссии также заявил УНИАН, что ему ничего не известно о письме, однако, отметил он, это еще не означает, что его не было.

Вместе с тем, источник в Еврокомиссии сообщил нашему корреспонденту, что помощь Украине не может быть предоставлена в рамках Европейской политики соседства, а единственным легальным инструментом, который может применить Еврокомиссия для помощи третьим странам, является макрофинансовая помощь.

«Однако размер такой помощи достаточно ограниченный и, обычно, не превышает десятка миллионов евро», - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая помощь может быть предоставлена третьим странам в форме кредита или даже гранта.

На сегодняшний день Еврокомиссия предоставила несколько таких кредитов и грантов, в частности, Молдове, Грузии и Ливану.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля на брифинге в Мюнхене премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Россия дала согласие кредитовать Украину для покрытия дефицита государственного бюджета.

«Россия готова способствовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также и Россию.