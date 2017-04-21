"Не все хотят мира": в ОБСЕ говорят, что с обеих сторон есть "заинтересованные" в сохранении конфликта на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявляет, что по обе стороны линии столкновения есть люди, заинтересованные в продолжении конфликта на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

«Опыт показывает нам, почему достижение полного устойчивого режима прекращения огня оказалось непростой задачей. После почти трех лет насилия, в это возможно трудно поверить, что есть мужчины и женщины доброй воли. Люди пытаются положить конец этому конфликту», - отметил представитель СММ.

При этом он подчеркивает, что насилие не прекращается.

«Давайте будем честными - не все хотят мира. Не все готовы дать этому шанс. С обеих сторон линии столкновения есть те, кто настроен сохранять раскаленный конфликт. Я только могу догадываться относительно их мотивов. Иногда это лишь дело получения нескольких метров земли. Несмотря на их мотивы, все же важно осознавать, что такие люди существуют», - подытожил Хуг.