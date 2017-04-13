Боевики нарушают договоренности о прекращении огня перед Пасхой - СЦКК

Незаконные вооруженные формирования ОРДО нарушили договоренность Трехсторонней контактной группы о режиме полной тишины с 10.00 13 апреля – в течение дня боевики уже девять раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом говорится в сообщении Совместного центра по координации и контролю вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, размещенном на странице штаба АТО в Facebook.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что несмотря на договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля, незаконные вооруженные формирования ОРДО продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

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Так, сегодня по состоянию на 15.30 уже зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Катериновка и Чермалык с применением артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер.

«Данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны НВФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны. Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства. Вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение на адекватный ответ в сторону противника», - подчеркивают в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик вчера по итогам встречи в Минске заявил, что представители Украины, России и боевики выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе перед Пасхальными праздниками.