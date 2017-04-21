НАПК начало проверку только 24-х из 107 тысяч е-деклараций за 2015 год - Минюст

Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова считает необходимым «перезагрузить» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку в действующем формате оно крайне неэффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

“Основная цель - перезагрузить НАПК и найти тех людей, которые смогут построить систему декларирования и обеспечить ее стабильную работу. Как мы видим, за 2015 год из 107 тысяч деклараций начали проверку лишь 24 деклараций, а сроки проверки этих деклараций истекают через 3 дня, но, скорее всего, они не закончатся, и будут продолжены”, - отметила Севостьянова.

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Кроме того, она проинформировала о нюансах предложенного правительством законопроекта по реформированию НАПК.

В частности, предлагается устранить коллегиальность в работе НАПК путем реформирования руководящего состава. “Мы оставляем только одного руководителя и создаем 4 должности уполномоченных. Два из них - заместители председателя, а два - просто уполномоченные”, - пояснила Севостьянова.

Также она добавила, что руководитель НАПК, как предусмотрено в законопроекте, будет госслужащим категории “А”, и таким образом все ограничения по зарплатам и ограничения регуляции закона о госслужбе будут распространяться на данное агентство. Во-вторых - руководитель НАПК будет единолично принимать все решения в данном органе, кроме двух – в частности, когда будут разрабатываться новые нормативные акты или разъяснения законодательства, руководство НАПК должно будет принимать такое решение вместе, а также в случаях принятия решения о нарушении законодательства в конкретной декларации. А все остальные оперативные вопросы будут решаться исключительно председателем НАПК.

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Кроме того, Севостьянова добавила, что законопроектом предусмотрено ограничение надбавок и премий к заработной плате руководителя НАПК.

Как сообщал УНИАН, Единый реестр электронных деклараций в конце марта не работал несколько дней. Должностные лица жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации. Вместе с тем руководитель НАПК Наталья Корчак заявляла, что подаст в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» (УСС) за некачественное выполнение обязанностей администратора системы электронного декларирования.