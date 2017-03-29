"Медленно, но работает": в НАПК заявили о возобновлении работы реестра е-деклараций

Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В поле "Состояние функционирования Реестра" написано, что "Реестр работает медленно. Сейчас много пользователей".

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Как сообщал УНИАН, единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. В то же время вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременное представление деклараций и ложные сведения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Электронные декларации должны подать более 700 тыс. госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления. В то же время, НАПК обещает не наказывать должностных лиц за несвоевременное представление е-деклараций.