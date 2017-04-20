В сети появилось видео задержания экс-нардепа Мартыненко
19:33, 20 апреля 2017Политика
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Задержание экс-нардепа подтвердили в НАБУ.
Мартыненко везут для вручения подозрения / скриншот
В сети появилось видео задержания детективами НАБУ экс-нардепа Николая Мартыненко. Видео опубликовали «Схемы» на своей странице в Facebook.
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Задержание экс-нардепа подтвердили и в НАБУ, и адвокат Мартыненко.
Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко.
Сейчас его вывели из дома на Кловском спуске, где он пытался спрятаться в приемной депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского. Детективы его везут в НАБУ для вручения подозрения.
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Новость в сюжете: Дело экс-нардепа Николая Мартыненко