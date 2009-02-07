Губернатор рассказал, как Тимошенко неожиданно прекратила совещание

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что не получал от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО указания относительно игнорирования мероприятий с участием премьер-министра Украины.

Об этом говорится в распространенном среди журналистов специальном заявлении губернатора.

«6 февраля 2009 года должно было состояться селекторное совещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями облгосадминистраций, представителями АПК и потребительского рынка, где планировалось рассмотреть и решить неотложные вопросы подготовки предприятий аграрного сектора к весенне-полевым работам. Большинство областей представляли заместители председателей облгосадминистраций. Впрочем, премьер-министр прекратила совещание, обвинив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что он якобы не допускает к подобным мероприятий глав администраций», - сообщил В.АСАДЧЕВ и отметил: «Подобные обвинения абсолютно не соответствуют действительности. Я лично, как председатель Полтавской областной государственной администрации, заявляю, что не получал от Президента Украины указаний относительно игнорирования этого или любых мероприятий с участием премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО».

В.АСАДЧЕВ также подчеркнул, что подобные высказывания в сторону Президента абсолютно необоснованные и некорректные.

«Уверен, что подобные высказывания высокопоставленных лиц не идут на пользу общегосударственным делам. Сейчас необходимо совместными усилиями находить пути решения проблем», - заявил В.АСАДЧЕВ.

В.АСАДЧЕВ считает, что ситуация в сельском хозяйстве сложилась критическая, так как агропромышленный комплекс практически лишился государственного финансирования.

«Идя на совещание, я лично хотел донести тревогу до премьер-министра, и очень сожалею, что разговора не получилось», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Напомним, вчера участие в селекторном совещании приняли председатели Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской ОГА, а также премьер-министр Крыма. Во время проведения селекторного совещания Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента и прекратила совещание.