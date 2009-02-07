Губернатор рассказал, как Тимошенко неожиданно прекратила совещание
Асадчев указаний от Ющенко не получал
Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что не получал от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО указания относительно игнорирования мероприятий с участием премьер-министра Украины.
Об этом говорится в распространенном среди журналистов специальном заявлении губернатора.
«6 февраля 2009 года должно было состояться селекторное совещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями облгосадминистраций, представителями АПК и потребительского рынка, где планировалось рассмотреть и решить неотложные вопросы подготовки предприятий аграрного сектора к весенне-полевым работам. Большинство областей представляли заместители председателей облгосадминистраций. Впрочем, премьер-министр прекратила совещание, обвинив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что он якобы не допускает к подобным мероприятий глав администраций», - сообщил В.АСАДЧЕВ и отметил: «Подобные обвинения абсолютно не соответствуют действительности. Я лично, как председатель Полтавской областной государственной администрации, заявляю, что не получал от Президента Украины указаний относительно игнорирования этого или любых мероприятий с участием премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО».
В.АСАДЧЕВ также подчеркнул, что подобные высказывания в сторону Президента абсолютно необоснованные и некорректные.
«Уверен, что подобные высказывания высокопоставленных лиц не идут на пользу общегосударственным делам. Сейчас необходимо совместными усилиями находить пути решения проблем», - заявил В.АСАДЧЕВ.
В.АСАДЧЕВ считает, что ситуация в сельском хозяйстве сложилась критическая, так как агропромышленный комплекс практически лишился государственного финансирования.
«Идя на совещание, я лично хотел донести тревогу до премьер-министра, и очень сожалею, что разговора не получилось», - сказал В.АСАДЧЕВ.
Напомним, вчера участие в селекторном совещании приняли председатели Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской ОГА, а также премьер-министр Крыма. Во время проведения селекторного совещания Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента и прекратила совещание.