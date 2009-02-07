Беженец из БЮТ не желает судиться в суде, на который давит Тимошенко

Народный депутат, председатель межфракционного депутатского объединения «Контрабанде - СТОП» Игорь РЫБАКОВ заявил об отзыве своего искового заявления из Одесского окружного административного суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

И.РЫБАКОВ объясняет отзыв своего искового заявления многими факторами. “Во-первых. Это уже не секрет, что премьер-министр Украины, глава БЮТ - оказывает безумное давление на суды, а особенно ярко это видно на примере Одесского окружного административного суда. Во-вторых. Я являюсь народным депутатом Украины – представителем украинского народа, и поэтому не имею права допустить, чтобы наше государство славилось судебной коррупцией и вакханалией. Мало того, наше государство уже успело прославиться на весь мир делом «Зварич №2», что точно продемонстрировало суть беззакония и коррупции в судебной ветви власти”, - заявляет И.РЫБАКОВ и отмечает: “Я не буду немым исполнителем прихотей сегодняшней исполнительной власти и заниматься торгами: «Кто больше даст». Поэтому я не верю в законное решение вердикта”.

Он отмечает, что “из-за своего коварства Одесский окружной административный суд зарекомендовал себя, как купленный и взяточнический, а это не мой уровень. Я также не имею доверия ко всему составу Одесского окружного административного суда, а также Одесскому апелляционному административному суду, поскольку считаю, что судьи не могут быть марионетками в руках политиков, что, к сожалению, в вышеназванных судах я наблюдаю”.

И.РЫБАКОВ напоминает, что ему неоднократно отказывали в удовлетворении ходатайств об обеспечении иска. “Это касается, в том числе, последнего судебного постановления Одесского окружного административного суда от 4 февраля 2009 года об удовлетворении ходатайства представителя ответчика избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» от 03.02.2009 года и отмены мер обеспечения иска, употребленных постановлением Одесского окружного административного суда от 20.01.2009 года о запрещении Центральной избирательной комиссии регистрировать в качестве избранного народным депутатом Украины следующего кандидата в депутаты Украины по списку избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко», вынесенным без надлежащего меня извещения, поспешно в угоду правящему блоку. Хотя невооруженным глазом видно, что не было потребности выносить решение об отмене мер обеспечения иска всего за три дня до рассмотрения дела по существу”, - сообщает И.РЫБАКОВ.

По его словам, “26 сентября 2008 года Одесский окружной административный суд своим постановлением по ходатайству избирательного блока «БЮТ», вопреки требованиям КАС Украины, оставил без рассмотрения мое идентичное исковое заявление, несмотря на то, что повестку о назначении рассмотрения дела на 26 сентября 2008 года я получил лишь на следующий день 27 сентября 2008 года, то есть после судебного заседания, в то время, когда мой представитель - адвокат Анна ПРЕСНЯКОВА находилась на стационарном лечении в госпитале. Руководствуясь исключительно Законом, в соответствии со ст.35 КАС Украины, повестка вручается под расписку не позже, чем за семь дней до судебного заседания, а также должна быть вручена в срок, достаточный для прибытия в суд. Однако данное постановление от 26 сентября 2008 года оставлено в силе”.

Как считает депутат, “все это было сделано для того, чтобы Блок Юлии Тимошенко имел возможность подтянуть в Верховную Раду нового депутата”. “Одесский окружной административный суд вынес заведомо незаконное судебное решение от 26 сентября 2008 года из-за того, что получил от Министерства обороны Украины по бартеру на военное имущество от избирательного блока «БЮТ» помещение, в котором находится Одесский окружной административный суд”, - отмечает И.РЫБАКОВ.

“Закон - на моей стороне, ведь, как отметил Конституционный Суд Украины, обязательными элементами для прекращения полномочий народного депутата Украины является наличие хотя бы одного основания, предусмотренного частью шестой ст.81 Конституции Украины (ч. 2 ст. 81 Конституции Украины определяет исчерпывающий перечень оснований, в каких именно случаях полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно). Из депутатской фракции БЮТ я не выходил и письменного заявления, как того требует Регламент Верховной Рады Украины, я не подавал. 06 июня прошлого года я вышел из коалиции”, - заявляет И.РЫБАКОВ и отмечает, что обязательно доведет “это дело до логического конца, чтобы Закон и справедливость были на вершине” и на своем примере продемонстрирует украинскому народу, что стоит бороться даже тогда, когда Ты – простой гражданин”.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал судебный иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.

Однако 20 ноября 2008 года Одесский окружной административный суд принял решение открыть производство по делу по административному иску народного депутата Украины И.РЫБАКОВА к избирательному блоку политических партий «Блок Юлии Тимошенко». «Начать подготовку дела к судебному разбирательству - такое решение принял Одесский окружной админсуд по отношению ко мне», - заявил И.РЫБАКОВ.

20 января Одесский окружной административный суд запретил Центральной избирательной комиссии регистрировать в качестве избранного народным депутатом Украины следующего кандидата в депутаты Украины по списку избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» вместо Игоря РЫБАКОВА.