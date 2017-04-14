Порошенко упростил процедуру принятия на учет переселенцев

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 3 закона «О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица исключено из перечня документов, в который вносятся сведения о месте пребывания лица.

Таким образом, нормы закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» согласуются с нормами закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине, отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, что реализация закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права в отношении свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 марта приняла изменения к закону «О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине», упростив процедуру постановки на учет вынужденных переселенцев.