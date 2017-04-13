Трамп и Порошенко встретятся после окончательного согласования действий по давлению на РФ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется в ближайшее время посетить США в рамках подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки - Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам.

Говоря о подготовке встречи президентов, министр отметил: "Нам нужно построить результаты".

Климкин назвал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву 12 апреля "этапом в построении того, каким образом мы можем сообща давить на Россию, чтобы она начала, в конце концов, действовать в логике того, чтобы уйти из Донбасса".

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Относительно ориентировочной даты встречи Порошенко и Трампа министр сказал: «… когда мы будем иметь возможность договориться четко обо всех наших действиях, каким образом дальше действовать в отношении России...".

"Сейчас мы находимся в очень плотном контакте со всеми представителями администрации (Трампа). Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время еще раз посетить Вашингтон. То есть, идет очень плотный диалог", - заверил Климкин.