Посол США объяснила затянувшуюся подготовку встречи Трампа с Порошенко интересами других стран

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявляет, что подготовка встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко продолжается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам.

По ее словам, обсуждение относительно проведения встречи лидеров двух государств продолжается. «Я считаю, что обсуждения по срокам и другим вопросам продолжается», - сказала Йованович.

При этом она отметила, что не прошло 100 дней со времени начала работы новой администрации после президентских выборов. «Я знаю, что в Украине есть интерес во встрече на высоком уровне, и также добавила бы, что есть интерес у каждой другой страны в мире для встречи такого же уровня. И поэтому, вы знаете, дело касается согласования графика и всего остального. И безусловно, мы хотим, чтобы эта встреча была как можно лучше подготовлена, как только это возможно», - добавила Йованович.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также отметил, что работа по подготовке встречи Трампа с Порошенко ведется. «Вы можете услышать любые даты, но формальные или неформальные. Во-первых, я всегда говорю: если я и знаю о формальных рамках этой встречи, я, к сожалению, на сегодняшний день не скажу, поскольку должно быть совместное решение это объявить», - сказал Климкин.

«Подготовка по этой встрече ведется. Мы разговаривали об этом и в пятницу, нам нужен результат и понимание, каким образом мы придем к этому результату. Этим определяются рамки», - добавил министр.

«Мы очень плотно сейчас работаем с американской стороной, причем на разных уровнях, с различными представителями американской администрации», - отметил Климкин.

По его словам, главным является то, что позиция американской администрации по поддержке Украины является последовательной.