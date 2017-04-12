Пасха на Донбассе: на переговорах в Минске вспомнили, что с 1 апреля действует "режим тишины"

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявляет, что представители Украины, России и боевиков выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе перед Пасхальными праздниками. Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировал телеканал "112 Украина".

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Он сказал, что вопросы безопасности продолжают иметь важное значение во время встреч ТКГ и ее подгрупп в Минске. По его словам, речь идет о полном соблюдении режима прекращения огня и реализации соглашения по отводу тяжелого вооружения, а также о разведении сил и средств от линии соприкосновения и защиты жизненно важных объектов инфраструктуры.

"В связи с наступающим праздником Пасхи жители восточной Украины должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища. Как вы помните, на прошлой встрече 29 марта в Трехсторонней контактной группе представители ОРДО и ОРЛО договорились о полном соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля", - сказал Сайдик.

В то же время он добавил: "К сожалению, несмотря на временное улучшение ситуации в зоне конфликта, положение остается неудовлетворительным".

Сайдик отметил, что в этой связи ТКГ и "представители ОРДО и ОРЛО" сделали сегодня заявление.

"В предверии пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность решению от 29 марта этого года о выполнении ранее принятых обязательствах по поводу соблюдения режима прекращения огня", - заявил Сайдик.

При этом он выразил надежду, что вдоль линии соприкосновения в предстоящие праздники будет соблюдаться режим тишины.

"Это действительно необходимо, чтобы люди имели возможность спокойно провести эти пасхальные праздники", - добавил он.