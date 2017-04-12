В Днепре националисты заблокировали "Сбербанк" и затянули его фасад огромным флагом (фото)

В центре Днепра националисты заблокировали отделение российского "Сбербанка". Об этом организация "Национальный корпус" сообщила в Facebook.

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"После недельного перерыва в блокаде российского "Сбербанка" в центре Днепра, во время которой у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, "Национальный Корпус" начинает новый этап акций против банков страны-агрессора. Сегодня утром, несмотря на дождь, 50 активистов пришли к центральному отделению "Сбербанка" в Днепре, расклеили его информационными стикерами с призывами забирать деньги, вывесили огромный флаг Украины, который демонстрирует, что этот враждебный банк находится на нашей земле, и продолжают пикет", - говорится в сообщении.

В "Национальном корпусе" заявили, что собираются сделать акцию против российских банков бессрочной.

Напомним, о завершении "перерыва" в блокировании работы российских банков националисты сообщили 10 апреля.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами. Сбербанк России объявил о продаже украинской "дочки".

Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) и частная белорусская компания. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев, владелец белорусской компании, - 55%. СМИ писали, что сумму сделки оценили в 130 млн долларов. Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке украины с 2001 года и является одним из крупнейших банков по объему активов.