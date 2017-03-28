Отделение "Сбербанка" в центре Киева разблокировано

Отделение «Сбербанка» на улице Владимирской разблокировано. Как передает корреспондент УНИАН, трое молодых людей с помощью лома и молота завершают демонтаж кирпичной стены, которой неделю назад активисты Национального корпуса замуровали вход в это отделение банка.

Они грузят строительный мусор на «КамАЗ» и на вопрос, кто они, заявляют, что не принадлежат к партии «Национальный корпус». В то же время и не хотят отвечать, кто поручил им развалить стену.

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Как сообщал УНИАН, партия «Национальный корпус» вчера распространила заявление, в котором говорится о временном прекращении блокирования российских банков для того, чтобы граждане Украины забрали оттуда свои сбережения. После этого они обещают усилить блокаду российских банков и «Сбербанка», в частности.

13 марта в Киеве активисты выступили с требованием аннулировать лицензию «Сбербанка» и замуровали вход в его отделение на улице Владимирской. Подобные акции прошли и в других городах Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.