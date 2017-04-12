В НАТО посоветовали Украине активнее привлекать опыт Евромайдана при реформировании сектора безопасности

Заместитель директора Офиса связи НАТО в Украине Марк Опгенорт предлагает Украине активнее привлекать не только западные управленческие практики, но и опыт Революции достоинства при реформировании сектора безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Три года назад Альянс принял решение усилить свое сотрудничество и усилить свое присутствие в Украине. Это произошло через несколько недель буквально после агрессии РФ, в то время те проекты, над которыми мы работали, были ориентированы на более краткосрочную перспективу», - отметил Опгенорт.

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По его словам, со временем помощь Украине со стороны НАТО наращивалась, трансформировалась через трастовые фонды Североатлантического союза, через различные программы помощи, она становилась более долгосрочной, направлялась на долговременные, фундаментальные реформы.

«Кадровая составляющая – это один из важнейших залогов длительных, успешных реформ. Я бы здесь предложил привлечь не только западные управленческие практики к условиям и реалиям Украины, но более качественно, эффективно и глубоко привлекать тот национальный потенциал, который существует в Украине, который мы видели в ходе Революции достоинства и в дальнейшем. Лидерство, общение, решимость – все это было важными факторами тогда, и они остаются важными факторами успеха сегодня в секторе безопасности и обороны», - подчеркнул Опгенорт.