В НАТО заявили, что Украина сама должна решить вопрос о вступлении в Альянс

Заместитель генерального секретаря Организации североатлантического договора (НАТО) Роуз Геттемюллер подчеркивает, что Украина сама должна решить вопрос вступления в НАТО, но Альянс оставляет двери открытыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в рамках 10-го Киевского форума.

Говоря о членстве Украины в Альянсе, Геттемюллер выделила два главных принципа.

«Прежде всего, и этот принцип является настолько важным, что я его повторяю снова и снова, куда бы я ни поехала, что каждая страна, вне зависимости от того, где она находится, и, безусловно, в этой части мира, должна иметь право выбирать свои собственные отношения в сфере безопасности», - отметила заместитель генсека НАТО.

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Она подчеркнула, что отношения в сфере безопасности не должны быть чем-то навязанным извне. По ее словам, Альянс никогда не навязывал себя ни одной стране, но со стороны России иногда можно было услышать, что якобы НАТО навязывает Украине то, что она должна стать его членом.

«Это нонсенс», - подчеркнула Геттемюллер.

«Это зависит от Украины - решать, что она хочет делать со своими отношениями в сфере безопасности», - отметила она.

В то же время заместитель генсека сказала, что вступление Черногории в НАТО является свидетельством второго принципа, согласно которому Альянс «решительно поддерживает политику открытых дверей».