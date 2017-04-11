Большинство украинцев хотят мира на Донбассе, но не любой ценой - опрос

Выборы на Донбассе 43% процента украинцев считают «неприемлемыми в принципе». Такие результаты опроса публичного мнения представила во вторник в Брюсселе в Центре исследования европейской политики директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Люди хотят мира, но не любой ценой. Только примерно 20% населения согласны на мир любой ценой. Большинство готовы пойти на компромиссы, но не на все компромиссы», - отметила она.

По словам эксперта, в ходе опроса вопросы касались конкретных компромиссов - какие из них являются приемлемыми, а какие - нет.

«Наиболее неприемлемым компромиссом для людей является проведение местных выборов в соответствии с условиями сепаратистов - с этим соглашается только 10%. Из наиболее неприемлемых компромиссов: согласиться на специальные политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией; назначение местной полиции, судей и прокуроров из местного населения; полная амнистия для всех участников действий против украинской армии. Также неприемлемым является предоставление статуса официального русскому языку и предоставление этим территориям специального статуса», - отметила Бекешкина.

Насчет возможности проведения выборов на Донбассе, согласно результатам опроса, 43% ответили, что это «неприемлемо в принципе», 26% такую возможность видят в случае, если ОБСЕ и другие международные организации будут иметь полный контроль над избирательным процессом, 25% - если выборы будут проведены в полном соответствии с украинским законодательством, 20% - если будут выведены российские войска и 11% с этим согласятся, если Украина вернет контроль над своей границей.

«Мы должны понять, что, если правительство Украины, хотя я этого не могу представить, заставят принять мир на условиях России - а это российские условия - эти условия не будут приемлемы для парламента, потому что их не поддерживает общество», - пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что ни один из вариантов возможного решения ситуации, чтобы положить конец войне, не получил поддержки большинства.

«Я думаю, что такова ситуация для политических партий, политиков и парламента. Наиболее популярный ответ - это «восстановление состояния этих территорий в соответствии с тем, каким оно было до войны». Но я не думаю, что это реалистично», - сказала Бекешкина.

Вторым вариантом она назвала реинтеграцию этих территорий путем предоставления особого статуса, что поддерживает только 14% населения.

«Непопулярное решение - продолжение текущей политики - поддерживает также 14%, полную изоляцию - 17%, и 25% не смогли ответить. Этот опрос четко отвечает на вопрос: чего не должно быть сделано? и не дает четкого ответа на вопрос: что должно быть сделано?», - констатировала эксперт.

Насчет того, каким должно быть будущее временно оккупированных территорий, большинство опрошенных, сообщила Бекешкина, высказались за то, что «они должны снова быть частью Луганской и Донецкой областей с такими же условиями, как до этого».

«Я не думаю, что это реалистично, но половина населения это поддерживает, 25% поддерживает возвращение с большими полномочиями. И, что очень важно, только 3% населения думают, что они должны отделиться от Украины и присоединиться к России, только 7% думают, что они должны отделиться от Украины и стать независимыми государствами - это очень непопулярно в Украине», - добавила эксперт.

По ее словам, на вопрос, что должно быть сделано, чтобы восстановить мир на Донбассе, первое место (41%) получил ответ «давить на Россию, чтобы она оставила Донбасс и прекратила вмешиваться в этот конфликт».

«Может это не очень реалистично, но, с моей точки зрения, очень эффективно. Мы думаем, что это будет наиболее эффективное решение, но как это может быть реально - это является проблемой. Второе решение (28%), что является с моей точки зрения реалистичным, это восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, которые контролируются правительством. Сейчас это частично происходит, хотя, может, и медленно", - отметила эксперт.

Бекешкина сообщила, что опрос, который касается вопросов Донбасса, был проведен в декабре, было опрошено 2 тысячи человек на территориях, контролируемых Украиной.