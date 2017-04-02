Луценко отверг возможность всеобщей амнистии для боевиков на Донбассе

Всеобщей амнистии принимавшим участие в конфликте на Донбассе боевикам Украина не предоставит. Каждый случай будет рассматриваться отдельно в судебном порядке. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

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«Амнистия в Украине может быть предоставлена только индивидуально и только в случаях, которые вообще подвергаются амнистии. Согласно украинскому законодательству, убийство, пытки, изнасилование, нанесение тяжкого вреда здоровью людей не подлежат амнистии. Если этот пункт должен быть реализован в рамках Минского соглашения, мы будем изучать прошение каждого человека отдельно. Если суд установит, что человек не совершал перечисленные деяния, суд сможет предоставить амнистию», - сказал Луценко.

По его словам, после того, как российские войска покинут Донбасс, нужно будет решить вопрос боевиков-украинцев.

«Если 10 000 вооруженных российских военных покинут Донбасс на самом деле и мы, наконец, сможем жить в мире, тогда возникает вопрос, что делать с оставшимися 40 000 украинских сепаратистов. Здесь не может быть никакой всеобщей амнистии. Я как генеральный прокурор могу действовать только в рамках украинского закона. 40 000 должны сдать оружие и подать индивидуальные прошения об амнистии. Они должны признать свою вину и попросить амнистии», - добавил Луценко.

Он подчеркнул, что в любом случае, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Правоохранители будут проверять, не совершал ли человек серьезных преступлений, которые делают амнистию невозможной.