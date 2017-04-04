Путин хочет, чтобы Украина сняла блокаду с контролируемых Россией "ДНР" и "ЛНР"

Президент РФ Владимир Путин хочет снятия Украиной блокады с контролируемых Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

"Отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация… Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко о блокаде ОРДЛО: удар под дых Украине

Кроме этого, Путин высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей. Также он подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте "дорожной карты", подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года.

"Рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью в Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.