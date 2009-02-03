Подписи депутатов от НУ–НС под коалиционным соглашением «зависли»

Немало депутатов фракции НУ–НС, которые вошли в состав коалиции НУ–НС, БЮТ и Блока Литвина, "находятся в размышлениях по поводу возможного отклика своих подписей".

Об этом сообщил член пропрезидентской депутатской группы «За Украину!» Андрей Парубий.

«Есть сигналы из определенных кругов из нашей фракции об изменении позиции, – сказал он в интервью «Главреду». – Считаю, это совсем не изменит стиль работы Верховной Рады: я убежден, что Верховная Рада полностью может работать и без оформления коалиции, причем работать более честно и справедливо».

Мотивом такого поступка ряда депутатов фракции НУ–НС Парубий называет не только возможность кадровых ротаций в правительстве, но и невосприятие жесткого постановления в редакции БЮТ о политической ответственности Президента в банковской сфере, критическое отношение к газовым соглашениям, подписанным премьером и “недовольство по поводу согласования решений не с членами коалиции из НУ–НС, а с коммунистами, которые в коалицию не входят”.

«Выход этих депутатов из коалиции будет честной реакцией на события, происходившие в парламенте, и ни в коей мере не помешает работе парламента и созданию ситуативного большинства под каждое голосование», – подчеркнул Парубий.

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