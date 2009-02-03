Ющенко рассказал судьям, когда будут их похороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует работу судов по защите прав собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности.

По его словам, работа судов по защите прав собственности является неудовлетворительной, а доверие к ним общества “нулевым”.

Президент также отметил, что сегодня в судебной системе имеется целая каста судей-рейдеров, которые способствуют противоправным действиям в сфере прав собственности.

Обращаясь к участникам совещания, В.ЮЩЕНКО также заявил: “будет судебная система, которая подчиняется одному лидеру одной партии, – это похороны ваши”.

Как пример противоправного решения суда, который привел к рейдерскому захвату предприятия, В.ЮЩЕНКО назвал решение Сосновского райсуда Черкасс, согласно которому был проведен рейдерский захват фармацевтической фирмы “Дарница”.