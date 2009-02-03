В ЕЦ говорят, что БЮТ превратился в группу профессиональных провокаторов

Народный депутат Украины, член президиума партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА опровергает заявления о блокировании трибуны Верховной Рады депутатами от этой партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба “Единого Центра”, «фракция БЮТ превратилась в группу профессиональных провокаторов. Вместо того, чтобы нести ответственность за экономический беспорядок в стране как правительственная партия, они выдумывают любые небылицы и создают скандалы», - заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя слова депутата от БЮТ Виктора ТАРАНА о блокировании парламентской трибуны депутатами “Единого Центра”.

«Блокирование трибуны – это тактика БЮТ и Партии регионов. Для этих сил важными являются только рейтинги и картинка в телевизоре. И потому других они пытаются судить по собственным меркам», - сказал В.ПЕТЁВКА.

Он напомнил, что «депутаты “Единого Центра” никогда не блокировали работу Верховной Рады и постоянно напоминали своим коллегам, что избирателям слишком дорого обходятся такие политические игры. Сегодняшнее шоу, устроенное БЮТ и Партией регионов, обошлось налогоплательщикам почти в 3 млн. грн.”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, депутаты из фракции Партии регионов заблокировали работу парламента. Они требуют отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины и председателей областных советов.