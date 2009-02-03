Лидеры фракций не могут договориться - перерыв продлен

Перерыв в заседании Верховной Рады Украины продлен до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство парламента не вышло в сессионный зал, и перерыв был объявлен по громкоговорителю.

Согласно объявлению, до сих пор продолжаются консультации руководства ВР и фракций, чем и вызвано продолжение перерыва.