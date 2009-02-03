Лидеры фракций не могут договориться - перерыв продлен
11:58, 03 февраля 2009Политика
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Руководство не вышло в сессионный зал
Перерыв в заседании Верховной Рады Украины продлен до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, руководство парламента не вышло в сессионный зал, и перерыв был объявлен по громкоговорителю.
Согласно объявлению, до сих пор продолжаются консультации руководства ВР и фракций, чем и вызвано продолжение перерыва.
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