Прокуратура заставила Черновецкого кормить детей

В Киеве возобновили бесплатное питание свыше одиннадцати с половиной тысяч детей, которые учатся в школах Деснянского и Голосеевского районов столицы.

Это стало возможным благодаря депутатскому обращению одного из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, лидера Украинской селянской демократической партии Дмитрия Андриевского.

По словам депутата, он получил официальный ответ из прокуратуры города Киева. В письме правоохранители подтвердили факт приостановки питания шести с половиной тысяч учеников в 31 учебном заведении Деснянского района. Также прокуратура обнаружила уменьшение стоимости бесплатного питания в Голосеевском районе, по причине чего, без качественных обедов остались свыше пяти тысяч детей.

После вмешательства правоохранительных органов полноценное питание детей было возобновлено.

«Проверка также обнаружила сокращение расходов по защищенным статьям бюджета в сфере образования, - говорит Дмитрий Андриевский. – Сегодня Прокуратурой города Киева внесено предписание Главе Киевской городской государственной администрации, находящееся на рассмотрении».

По убеждению политика, недостаток средств для бесплатного питания детей - первые ласточки коллапса, который испытала экономика Киева. «Более чем пятимиллиардное недовыполнение бюджета в прошлом году – бессмысленная регуляторная политика, электоральный популизм, неспособность сформировать бюджет на 2009 год – все это рано или поздно должно было привести к негативным последствиям. Проблем ежедневно становится больше, а Черновецкий, похоже, совсем потерял контроль над городом. Столичная власть начинает жить по принципу «после нас – хоть потоп», - прибавил Дмитрий Андриевский.