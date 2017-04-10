"Циничное волеизъявление": Климкин осудил "выборы" в оккупированной Южной Осетии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что осуждает нелегитимные действия российских оккупантов в Цхинвальском регионе Грузии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Решительно осуждаю нелегитимные действия российских оккупантов в Цхинвальском регионе Грузии. Особенно циничным является псевдоволеизъявление в годовщину трагедии 9.04», - написал он.

Рішуче засуджую нелегіт. дії рос.окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії. Особливо цинічним є псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9.04 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, в сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии, где 9 апреля состоялись организованные фактической властью «президентские выборы», побеждает «спикер парламента» Анатолий Бибилов.

Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум", которые проходят в воскресенье, 9 апреля, в оккупированной Россией Южной Осетии.

Грузинский МИД также выразил мнение, что попытка изменить название старейшего региона Грузии и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ – «Республика Южная Осетия - государство Алания», направлена на подготовку почвы для незаконной аннексии региона (имеется в виду название российского региона Республика Северная Осетия - Алания).

Внешнеполитическое ведомство в Тбилиси обвинило Россию в торпедировании усилий по мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта и призвали Москву уважать нормы международного права и вывести свои войска с территории Грузии.

Ранее в Госдепартаменте США осудили «выборы» и «референдум» в грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия. Вашингтон подтвердил свою приверженность территориальной целостности Грузии.