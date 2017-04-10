В Полтаве активисты не пускают сотрудников горсовета на работу (фото)
Протестующие подчеркивают, что не уйдут оттуда, пока не придет на работу мэр.
Сегодня утром работники Полтавского городского совета не могут попасть на работу, ведь активисты заблокировали админздание, пропустив внутрь лишь чрезвычайников и уборщиц.
Как сообщает местное издание "ВПолтаві.Інфо", блокировка происходит с пятницы. Протестующие подчеркивают, что не уйдут оттуда, пока не придет на работу Полтавский городской голова Александр Мамай и выполнит их требования – соберет внеочередную сессию горсовета.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в центре Полтавы вечером около трехсот человек выступали против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.
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В результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек. Один из митингующих - участник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство провели втором раненому, который также оказался ветераном АТО.
6 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Инициаторы представления проекта обвинили мэра города в кровопролитии.
Позже городской голова Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель-застройщик приостанавливает строительство в «газетной арке».