В Полтаве активисты не пускают сотрудников горсовета на работу (фото)

Сегодня утром работники Полтавского городского совета не могут попасть на работу, ведь активисты заблокировали админздание, пропустив внутрь лишь чрезвычайников и уборщиц.

Как сообщает местное издание "ВПолтаві.Інфо", блокировка происходит с пятницы. Протестующие подчеркивают, что не уйдут оттуда, пока не придет на работу Полтавский городской голова Александр Мамай и выполнит их требования – соберет внеочередную сессию горсовета.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в центре Полтавы вечером около трехсот человек выступали против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

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В результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек. Один из митингующих - участник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство провели втором раненому, который также оказался ветераном АТО.

6 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Инициаторы представления проекта обвинили мэра города в кровопролитии.

Позже городской голова Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель-застройщик приостанавливает строительство в «газетной арке».