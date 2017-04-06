В Раде зарегистрирован проект постановления о перевыборах мэра Полтавы

Сегодня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Об этом УНИАН сообщил народный депутат с фракции "Блок Петра Порошенко» Константин Ищейкин.

По его словам, соответствующий проект постановления он зарегистрировал вместе с другим депутатом от «БПП» Сергем Каплиным.

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Инициаторы постановления считают, что вчерашнее кровопролитие в Полтаве из-за застройки прохода в газетной арке на Соборности, 27 - непосредственная вина нынешнего мэра города Александра Мамая и депутатского большинства в горсовете.

«Мэр должен уйти в отставку после такого. Если осталась хоть капля какой-то совести… Устроить бойню, выставить бандитов против АТОшникив и горожан? Ломать волю общины, превращать город на базар, запустив всю инфраструктуру? …Позор всем тем, из-за кого ранены активисты, и вообще все произошло», - считает Ищейкин.

Как сообщал УНИАН, в центре Полтавы накануне вечером около трех сотен человек выступали против застройки так называемой арки "Газетного ряда" - территории, где на протяжении многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

В результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек. Один из митингующих - учасник АТО Александр Коба получил ножевое ранение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации после двух операций. Хирургическое вмешательство также провели втором раненому, который также оказался ветераном АТО.

Сегодня около 17 часов в Полтаве более 300 митингующих под стенами мэрии перекрыли дорогу и требуют созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы отменить разрешение на застройку скандальной арки «Газетный ряд», строительство которого привело к кровопролитию.