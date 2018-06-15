События недели: версия читателей УНИАН – Украине почти дали безвиз, МВФ пришел с подарком, в Питере теракт, а США, в обход России, бомбят Сирию

Главная тема недели, конечно же, позитивное голосование Европарламента за предоставление Украине безвизового режима. Если быть точнее, 521 депутат Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии удалить Украину из списка стран, гражданам которых необходимы визы для пересечения внешней границы, и внести ее в список, на который такие требования не распространяются.

Теперь дело осталось за малым - решение должно быть подтверждено на заседании послов стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта). После этого решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС. И через 20 дней после публикации оно вступит в силу.

В общем, можно уже утверждать, что, если на Землю не свалится метеорит или Путин не развяжет ядерную войну, безвизовый режим, обещанный еще позабытым всеми Ющенко и к которому Украина шла больше 8 лет, мы точно получим. Правда, с рядом условий, не совсем приятных для наших властей. Дело в том, что сама задержка по безвизу случилась из-за выработки механизма его приостановления. Евросоюз предусмотрел возможность лишить такие страны, как Украина права путешествовать в ЕС без виз в случае, если эти страны не будут выполнять требования, которые были перед ними поставлены. Думаю, это может стать хорошим стимулом для наших «евроинтеграторов» и «борцов с коррупцией» не делать глупостей.

После новостей по безвизу, окрыленные перспективой беспроблемной поездкой в Европу украинцы тут же обвалили сайты компаний-операторов по выдаче биометрических паспортов, попутно поздравляя друг друга и шутя по этому поводу в соцсетях.

В России же, где до последнего никто не верил, что Евросоюз может так подло дать Украине безвиз, стали наперебой рассказывать, что это - очередной план мерзких гейропейцев, призванный отколоть Украину от «братской России» и поневолить ее мытьем горшков в Италии и посадкой клубники в Польше. Больше всех изгалялся сайт ТРК «Звезда», написавший, со ссылкой на некого эксперта, что «после безвизового режима Украину превратят в бездуховную гейколонию Запада».

Но мы не будем равняться на наших завистливых «братьев» с Севера и порадуемся за них. Ведь Россия накануне тоже получила безвиз с «великим» государством Самоа, ютящимся где-то в южной части Тихого океана.

Однако вернемся в Украину. На этой неделе к нам с подарком пришел МВФ. Этот ключевой кредитор Украины одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долларов. Наши власти хорошенько поработали в этом направлении, поскольку ранее все программы МВФ в Украине завершались на третьем транше. Таким образом, нынешняя ситуация – первый в нашей истории случай, когда мы дотянули до четвертого транша с перспективами получения еще нескольких миллиардов в будущем.

Щедрость наших кредиторов объясняется двумя ключевыми уступками, на которые готова пойти Украина.

Во-первых, наша страна должна будет принять закон о рынке земли и не продолжать мораторий на ее продажу с 2018 года. О рисках и страшилках по поводу превращения земли в товар уже писано-переписано, и однозначно ответить на вопрос, хорошо это или плохо для украинцев, не представляется возможным. Надо будет смотреть положения закона, которого пока не существует. Впрочем, Гройсман уже поспешил всех успокоить, заявив, что продажа земли будет разрешена только физлицам с украинским паспортом. При этом он заверил, что в законе не будет лазеек для крупных агрохолдингов или иностранцев, которые спят и видят, как за копейки скупить украинский чернозем. Что тут сказать? Поживем-увидим.

Во-вторых, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по масштабной пенсионной реформе, читай – повысить пенсионный возраст.

Ну, и по мелочи: Украине придется отдать России 3-х миллиардный «долг Януковича», предварительно его реструктуризировав, уволить каждого десятого бюджетник к 2019 году и сравнять цену украинского газа с ценой импортного.

В случае успешной реализации земельной и пенсионной реформ, нашим властям будет позволено до конца 2017 года набрать долгов еще на 8 миллиардов долларов. Здесь, правда, радоваться особо нечему, поскольку мы эти деньги берем для того, чтобы отдать долги предыдущие. До 2019 года для обслуживания и погашения госдолга нам необходимо выплатить 12,8 млрд долларов.

Получается какая-то примитивная схема – берем новые долги – отдаем старые, а обязательствами обвешиваемся, как собака блохами.

Еще одним событием этой недели, приковавшим к себе внимание наших читателей, стал теракт в метро Санкт-Петербурга в день визита в северную столицу России Владимира Путина, который проводил в городе на Неве встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Взрыв произошел в вагоне поезда питерского метрополитена. Официально подтверждена гибель 14 человек, еще около 50 были ранены. Если верить следствию, теракт был осуществлен смертником. Также, по официальной версии, в метро было обнаружена и обезврежена еще одна бомба, не разорвавшаяся по неизвестным причинам. Это – из подтвержденной информации.

В то же время к личности террориста (а также был ли вообще этот смертник) есть большие вопросы. Сначала, во всеобщем хаосе, в теракте заподозрили некоего человека с бородой, который, увидев себя по телевизору, сам пришел в полицию с объяснениями, что он здесь ни при чем. После этого подозрения пали на какого-то студента из Казахстана, но версия о его причастности к взрыву не подтвердилась.

В конце концов, Следком РФ, по горячим следам, объявил террористом-смертником уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который последние шесть лет являлся гражданином России. И вот здесь уже начались настоящие чудеса. Журналисты «Росбалта» сообщили, что после теракта смогли дозвониться к Джалилову по телефону, указанному на его страничке в соцсетях. И в разговоре он опроверг свою причастность к теракту, заявив, что это какая-то ошибка. В то же время другие российские СМИ, со ссылкой на следствие, сообщили, что родственники Джалилова, вызванные в Петербург, опознали тело. Позже профиль Джалилова был закрыт или удален, однако СМИ успели сделать скриншот, на котором явно видно совпадение фамилии и даты рождения с теми данными, которые огласили российские следователи.

В общем, до сих пор непонятно, с кем же общались журналисты «Росбалта» по телефону, если на тот момент их собеседник должен был уже давно лежать в морге. И кого тогда опознали родственники «смертника»?

Есть еще пара нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, ответственность за теракт на себя никто так и не взял, хотя обычно различные группировки исламистского толка делают это с большим удовольствием.

Во-вторых, довольно странно выглядит тот факт, что теракт произошел именно в день визита Путина в Петербург. Прибытие первого лица обычно сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. Нет сомнений, что отработка места визита начинается задолго до прибытия президента. На ушах стояли все спецслужбы, которые наверняка проверяли каждый люк и подъезд, параллельно подключая своих информаторов в террористических организациях.

В-третьих, не стоит забывать о том, что всю Россию накануне всколыхнуло невиданное со времен «Болотного дела» протестное движение, вызванное фильмом Навального о погрязшем в воровстве и коррупции ближайшем дружке Путина – Дмитрии Медведеве.

В общем, напрашиваются какие-то нехорошие аналогии с подзабытой историей со взрывами домов в Москве и попавшимися с гексогеном ФСБшниками. Тогда теракты были использованы как повод для начала второй чеченской войны и помогли Путину взойти «на престол». Ну, а сейчас никто не сомневается в том, что теракты помогут Кремлю сместить фокус внимания с протестов на историю о необходимости народного единения для обеспечения безопасности.

Еще одной темой, взволновавшей наших читателей, стал очередной виток войны в Сирии, приведший к довольно неожиданным результатам.

На этой неделе на подконтрольной повстанцам сирийской провинции Идлиб, из-за авиаудара, нанесенного силами сирийских правительственных войск президента или российских истребителей, произошел выброс химического вещества. В результате бомбардировки и последующего удушья от химвещества погибло более сотни человек, среди которых - десятки детей. Местные активисты и новостные сайты опубликовали фотографии и видео погибших и умирающих от газовой атаки людей. Страшное зрелище. Это оказалась одна из самых смертоносных атак в Сирии со времени начала гражданской войны в этой стране шесть лет назад.

Запад ответственность за газовую атаку возложил на режим Башара Асада. В свою очередь, командование сирийской правительственной армии заявило о своей непричастности к этой трагедии. Российские и сирийские военные заявили, что выброс произошел после бомбардировки складов сирийской оппозиции, где повстанцы якобы хранили химическое оружие. Быть может, это и было бы правдой, если бы спустя пару дней не был совершен новый авианалет, в результате которого произошла вторая мощная химическая атака, уже в другом городе.

После этого, естественно, никто уже слушать оправдания сирийско-российских военных не стал. Госсекретарь США обвинил Москву в срыве соглашения по химоружию в Сирии, заподозрив Россию в том, что она не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. Ну, а Трамп, давно ожидающий удобного случая, чтобы сравнительно безопасно проявить себя настоящим мужиком, сделал заявление об Асаде, который «пересек красную черту», и отдал приказ о нанесении ракетного удара по позициям сирийских военных с дислоцированных в регионе кораблей ВМС США.

Военные США взяли под козырек и отправили 59 крылатых ракет «Томагавк» в гости к Асаду. Удар был нанесен по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии, с которой, по мнению Пентагона, правительственные войска осуществили рейд. В результате ракетного удара погибли 6 сирийских военных, было уничтожено 9 самолетов ВВС Сирии. Инфраструктура базы, по сообщениям сирийской оппозиции, была полностью разрушена.

Россия, в ответ на удар по сирийскому союзнику, только и смогла огрызнуться тем, что объявила о «приостановлении меморандума о безопасности полетов в Сирии». В то же время, так сказать, для внутреннего пользования, российские военные бросились объяснять шокированным поклонникам КиселевТВ, что у американцев из 59 ракет до цели долетело меньше половины, да и то, они промахнулись. Поэтому никакого смысла задействовать грозные С-400, которые, по сообщениям российских СМИ, «надежно прикрыли небо Сирии от американских ракет», не было никакого смысла. При этом российские пропагандисты скромно умолчали, что часть «Томагавков», не долетевших до авиабазы, просто шла в другую сторону – бомбить склады сирийской армии в другом месте.

Что будет дальше - пока никто не знает, и даже вряд ли понимает. Прямое военное вмешательство США против одной из сторон войны в Сирии основательно спутало все карты в регионе, где давно, в той или иной мере, увязли уже почти все региональные игроки – начиная Израилем и заканчивая Турцией. Нам же остается только наблюдать и надеяться на то, что сирийский пожар не перекинется на весь мир.

На этом фоне наши читатели пропустили прекрасную новость. Один из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.TO, который правоохранители закрыли в конце прошлого года, вернулся в Украину и заработал на новом домене FS.life. Посмотрим, сколько времени он сможет проработать, пока наша киберполиция его не прикроет.

Напоследок, расскажу вам удивительную историю, которая раньше существовала только на страницах книг, однако в нашем безумном мире превратилась в реальность. В индийском лесу нашли девочку-маугли, которая жила в стае обезьян. Девочке на вид примерно 10-12 лет, она не умеет говорит и носить одежду. Недавно она только научилась ходить и уже стала улыбаться. Надеюсь, когда-нибудь она сможет нам рассказать о своей поразительной жизни в дикой природе.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН