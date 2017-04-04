Опубликованы новые фото предполагаемого смертника из метро Петербурга

В сети появились новые фотографии вероятного смертника Акбаржона Джалилова, предположительно, устроившего теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Источник в правоохранительных органах подтвердил Газете.ru, что на них запечатлен именно 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

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По словам источника, подозреваемый в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Один из них "слышал, что Акбаржон уехал в Корею".

Ранее были опубликованы фотографии с камер наблюдения петербургского метро с Джалиловым непосредственно перед совершением теракта, а также снимки с его обезображенным телом после преступления.