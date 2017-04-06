"Фух, пришел-таки к нам, желанный": как украинцы в соцсетях отреагировали на известие о безвизе

Европейский парламент сегодня поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. Читайте такжеПосле новости о безвизе украинцы обвалили сайт по выдаче загранпаспортов Известие вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Пользователи в основном радуются этой новости, а также шутят по этому поводу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter