"Фух, пришел-таки к нам, желанный": как украинцы в соцсетях отреагировали на известие о безвизе

14:35, 06 апреля 2017
Политика
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Европейский парламент сегодня поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

REUTERS

Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

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Известие вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Пользователи в основном радуются этой новости, а также шутят по этому поводу.

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