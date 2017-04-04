РосСМИ: спецслужбы РФ знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Спецслужбы заранее знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, они "вели" организаторов, однако предотвратить его удалось лишь частично: одна из бомб не была приведена в действие.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на "заслуживающий доверие источник".

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Так, информацию о подготовке теракта спецслужбам предоставил россиянин, сотрудничавший с террористической организацией "Исламское государство" и задержанный после возвращения из Сирии. Он знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы, однако поддерживал с ними только телефонную связь.

Информатор спецслужб занимал низшую ступень в иерархии боевиков, рассказал источник.

"Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов", - пишет газета.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.