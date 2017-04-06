СМИ назвали причины, по которым у Украины могут отобрать "безвиз" с ЕС

6 апреля подавляющее большинство депутатов Европарламента поддержало предоставление гражданам Украины права путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. Это предпоследняя бюрократическая веха - окончательно решение об отмене виз, как ожидается, в мае примет Совет ЕС, передает DW.

Отмечается, что одним из ключевых требований к Киеву со стороны ЕС было создание антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Эти структуры были созданы в Украине в прошлом году и, несмотря на определенные препятствия, начали свою деятельность. Впрочем, результатами работы этих органов за более чем год существования многие в Украине недовольны. В частности, пока остаются туманными перспективы осуждения хоть кого-то из топ-коррупционеров, против которых открыты дела за коррупцию.

Такое положение дел не только грозит потерей доверия украинского общества к антикоррупционной реформе (успешной ее сейчас считают менее одного процента украинцев), но и все чаще вызывает удивленные взгляды из Брюсселя и других европейских столиц. Впрочем, безвизовый режим, к которому Киев шел больше восьми лет, он таки получит.

"И в Украине, и в ЕС звучат определенные опасения, что после предоставление "безвиза" Брюссель потеряет важный рычаг влияния на украинскую власть для побуждения ее осуществлять реформы. Однако депутаты ЕП предостерегают, что в случае свертывания реформ Евросоюз будет иметь возможность лишить украинцев права безвизовых поездок по странам Шенгенской зоны", - говорится в материале.

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В частности, евродепутат от Польши Дариуш Розати убежден: в случае, если затормозят реформы, Брюссель найдет рычаги влияния на Киев. "Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет всегда возможность для просмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, мало возможен, визовый режим может быть приостановлен. У нас есть соответствующий механизм, который оговорен в соглашении о визовой либерализации", - объясняет Розати DW.

В то же время он отмечает, что украинской властью "был совершен важный прогресс на фронте реформ", однако признает, что в Европейском Союзе и в Украине есть много людей, которые хотели бы видеть быстрый прогресс. Евродепутат также уверен, что украинское правительство не станет менее мотивированным продолжать реформы после получения "безвиза".

Напоминает о существовании механизма приостановления безвизового режима и евродепутат от Польши, член комитета иностранных дел Анна Фотыга. "Если Украина отменит или отступит от каких-то реформ, которые уже воплощены, это (возвращение визового режима - Ред.) может случиться. Например, если Украина отступит от каких-то требований, которые перед ней были поставлены. Это всегда зависит от воли государств-членов ЕС", - отметила она, подчеркнув при этом, что считает регресс в реформировании в Украине маловероятным.

Действительно, вводя механизм приостановления, Евросоюз предусмотрел возможность отобрать у третьих стран право путешествовать в ЕС без виз в случае, если эти страны не будут выполнять требования, которые были перед ними поставлены. Для этого ЕС вводит специальный мониторинговый механизм, целью которого будет обеспечение того, чтобы третьи страны, которые в результате диалога о визовой либерализации были освобождены от виз, продолжали выполнять критерии, которые стали основой для предоставления безвизового статуса", говорится в соответствующем коммюнике Совета ЕС по случаю принятия механизма приостановления.

Впрочем, председатель комитета ЕП по иностранным делам Эльмар Брок (Elmar Broke) выражает надежду, что Украина все же продолжит процесс реформирования. "Украина должна продолжать реформы, иначе ее ждет экономический коллапс и она не сможет двигаться вперед", - отметил Брок. По его мнению, визовая либерализация - "хорошая вещь для граждан Украины, а не для решения украинских проблем".

В то же время в европейских столицах видят объективные проблемы, которые мешают реформам в Украине. "Мы должны помнить, что Украина является страной, которая вынуждена оборонять собственную территорию", - отметила евродепутат от Польши, член комитета иностранных дел Анна Фотыга. По ее словам, осуществление реформ является нелегким в любых обстоятельствах, а в условиях конфликта на востоке Украины и российской агрессии этот процесс еще более усложняется.

Поэтому одной из главных проблем евродепутаты считают неэффективность борьбы с коррупцией и обещают следить за антикоррупционными изменениями в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.