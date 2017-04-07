В ЕП раскрыли, кто голосовал против "безвиза" для Украины (полный список)

Европарламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции по отмене визового режима для граждан Украины.

Поддержка Украины оказалась потрясающей. В зале ЕП присутствовали едва ли не все депутаты, что само собой является достаточно редким явлением. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовал "за" безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались, передает "Европейская правда".

ЕП публикует подробную статистику итогов голосования. Почти все открытые противники Украины – праворадикалы. Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против".

И это не удивительно. Во-первых, почти все праворадикалы публично заявляют о дружбе с Россией и всегда голосуют против проукраинских инициатив; во-вторых, для националистических партий довольно естественно блокировать безвизовые инициативы.

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На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы.

В перечень попала даже одна представительница Европейской народной партии. Да, вы правильно догадались – представительница Франции, из команды пророссийского Франсуа Фийона.

Национальный состав тех, кто голосовал против, не менее интересный. Львиную долю голосов против дали три страны – Италия, Великобритания, Франция.

"За" блокирование "безвиза" голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, 7 голландцев, 6 греков, по 4 немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.

Голосование британцев является особенно интересным. Как известно, эта страна сейчас выходит из ЕС, да и до выхода "безвиз" не будет распространяться на них. Поэтому логического объяснения этой позиции просто нет.

Таблица с итогами голосования:

Тех, кто воздержался, немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный. Группу тех, кто воздержался, формируют, по сути, два государства: в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них, трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю из семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.

К британцам вопросов нет – как мы уже упомянули, это государство выходит из Евросоюза, на него не будет влиять "безвиз", потому удержаться – естественный выбор (интересно, что воздержались представители правящей партии, которая сейчас выводит страну из ЕС).

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До тех стран, откуда воздержался лишь один депутат, так же не стоит ставить вопрос.

А вот Франция и Бельгия интересны тем, что именно эти государства, по данным источников "ЕвроПравды", длительное время блокировали предоставление "безвиза" для Украины. "Благодаря" их усилиям Украину в свое время отделили от Грузии, поэтому другим членам ЕС пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать нас на этом пути.

Перечень ниже (таблица подается без британцев):

Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.

На этот раз французская группа, за исключением одного депутата, решила не голосовать против Украины, чтобы не разрушать официальную линию Европейской народной партии, однако сил голосовать "за" - также не нашла.

"Но вряд ли кто может уверенно сказать, что мы не получим от них подножку следующий раз", - заключает "ЕвроПравда".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.