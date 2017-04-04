Теракт в Петербурге: силовики заговорили о смертнике в метро

Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник. Его личность установлена, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

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"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.

По информации источника, предполагаемый террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предположительно, террорист пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке.

"Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК", - сказал источник.

Ранее РБК сообщило, что в отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро.

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"Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию", - сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен.

Ранее УНИАН сообщал, что российский телеканал опубликовал фотографию человека, который предположительно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.