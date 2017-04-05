Теракт в метро Санкт-Петербурга: родители предполагаемого смертника не верят в его вину

Российские следователи до сих пор ищут сообщников смертника, взорвавшего себя в питерском метро, говорится в сюжете ТСН.

С утра в аэропорту Санкт-Петербурга выстроилась очередь из журналистов. Они встретили родителей Акбаржона Джалилова - уроженца Кыргызстана, который, предположительно, подорвал себя в питерском метро. Под прицелами камер мать и отец выходят из терминала. Женщина не поднимает глаза и кусает губы, с прессой практически не общается.

Читайте также"Произошел хлопок, запыление": машинист поезда метро рассказал о теракте в Петербурге (видео)

На вопрос, верит ли в то, что произошло и в чем обвиняют ее сына, лишь отрицательно качает головой. О том, что с ней будет происходить в России, не знает.

Российские следователи рассказывают, что родителей Джалилова ждет процедура опознания и длительный допрос. Сами же проводят обыски в арендованной им квартире. Подозрительных предметов или взрывчатки там не находят.

Как сообщал УНИАН, СК РФ назвал имя и дату рождения лица, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, к которому дозвонились журналисты "Росбалта". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото следственный комитет РФ не опубликовал.