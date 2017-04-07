В ЕС ракетный удар США по авиабазе войск Асада назвали превентивной мерой

В Европейском Союзе отреагировали на уничтожение американскими ракетами военного аэродрома в Сирии. По мнению европейских политиков, действия США являются превентивной мерой использования режимом Асада смертельных газовых атак.

Как передает Deutsche Welle, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Белый дом предупредил Брюссель об атаке. По его мнению, ракетный удар должен предупредить использование режимом Башара Асада химического оружия.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также поддержал действия США. В микроблоге Twitter он написал, что Вашингтон продемонстрировал "решимость, необходимую для прекращения варварских химических атак". Туск отметил, что ЕС будет сотрудничать с США, чтобы положить конец насилию в Сирии.

В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил полную ответственность за развитие событий, что вызвали ракетный удар США, на режим Башара Асада. "Ни один случай применения химического оружия не может считаться приемлемым и остаться безнаказанным", - заявил глава Североатлантического альянса.

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Ранее с совместным заявлением выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angelf Merkel) и президент Франции Франсуа Олланд, которые также возложили всю полноту ответственности за обострения в Сирии на сирийского президента Башара Асада. "Президент Асад единолично несет ответственность за такое развитие событий. Повторное применение им химического оружия и его преступления против собственного населения требуют наказания, о чем Франция и Германия уже заявляли летом 2013 года после бойни в Гуте", - говорится в заявлении, обнародованном утром в пятницу, 7 апреля.

Между тем Дамаск заявил, что в результате ракетного удара ВМФ США по авиабазе погибли семь человек, девять получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.