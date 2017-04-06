Теракт в Петербурге: в СК РФ заявили о задержании восьми причастных к взрыву

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь человек.

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ, шестеро были задержаны в Петербурге и двое в Москве.

«По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту», – сообщает СК РФ.

Так, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Читайте такжеВзрыв в Петербурге: экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста

«В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения», – заявили в российском Следкоме, добавив, что расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. Погибли 14 человек.