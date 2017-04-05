Бородач с фотографий: ошибочно названного террористом в метро Петербурга мужчину уволили с работы

Безосновательно обвиненный в организации теракта в метро Петербурга мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, чья фотография попала в СМИ, пожаловался на травлю.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты", -рассказал он агентству IslamNews.

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По словам Никитина, эта история очень сильно осложнила ему жизнь. Например, он не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь с ним одним рейсом. К тому же, он лишился работы: его работодатель в Нижневартовске сообщил о его увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета.

"Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", — рассказал Никитин.

Как сообщал УНИАН, предполагаемый террорист, который, возможно, устроил взрыв в метро Петербурга, попал на запись с камеры наблюдения. Скриншот из видео обнародовал российский канал РенТВ.