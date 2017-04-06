В лесах Индии нашли девочку-маугли, которая жила в стае обезьян

В индийском лесу нашли девочку, которая жила вместе со стаей обезьян. Сейчас полиция рассматривает отчеты о пропавших детях, чтобы идентифицировать ребенка, пишет The Associated Press.

Издание пишет, что девочке примерно 10-12 лет и она не разговаривает и не умеет носить одежду. Когда девочку нашли и пытались позвать, на людей напала стая обезьян, в которой и жил ребенок.

Сообщается, что найденная в январе девочка уже начала ходить. Хоть она до сих пор не разговаривает, впрочем, как пишет издание, понимает, что ей говорят, а также уже умеет улыбаться.