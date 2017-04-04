Теракт в метро Петербурга: предполагаемый смертник вышел на связь с журналистами

Житель Санкт-Петербурга Акбар Джалилов, которого назвали террористом в метрополитене в Петербурге, отрицает свою причастность к преступлению.

"Нет, здесь произошла какая-то ошибка", — сказал он корреспонденту "Росбалта".

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Ранее СМИ сообщили, что ВКонтакте есть профиль предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро. Они проиллюстрировали сообщения фотографиями Акбара Джалилова. Ему 22 года. В друзьях у него — 12 человек, он также подписан на группы "Я люблю ислам" и IslamHouse.

Джалилов не был активным пользователем соцсетей и давно не заходил на свою страницу.

Отметим, что СК РФ назвал имя и дату рождения человека, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, к которому дозвонился "Росбалт". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото Следком РФ не опубликовал.

Позже профиль Джалилова был закрыт или удален, но "Украинская правда" успела сделать скриншот.