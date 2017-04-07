"Томагавками" по Сирии: в Пентагоне назвали число долетевших до авиабазы Асада ракет

В министерстве обороны США завили, что 58 из 59 ракет «Томагавк», которые были запущены в направлении Сирии, долетели до аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По его словам, одна из ракет не сработала.

Отмечается, что ракеты попали в ряд самолетов и разрушили зону заправки.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что только 23 американские ракеты из 59 запущенных долетели до аэродрома Шайрат.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.