РосСМИ пожаловались, что на базе "Шайрат" в Сирии уничтожены 9 самолетов (видео)

Журналист российского пропагандистского канала "Россия 24", который приехал на обстрелянную авиабазу Башара Асада "Шайрат" в Сирии, заявил, что, по предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов, но часть авиатехники уцелела.

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По словам корреспондента, взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала, она усеяна осколками. Также были попадания по складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 9 крытых ангаров вместе с техникой. По предварительным данным, уничтожены 9 самолетов ВВС Сирии. Но здесь осталась авиатехника, которая не была повреждена. Также корреспондент утверждает, что использовались осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы. Пожар на базе продолжается.

В одном из ангаров продолжается пожар, там разрываются снаряды, уточнил корреспондент.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".