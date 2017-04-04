Следком РФ назвал имя мужчины, совершившего взрыв в метро Петербурга

15:53, 04 апреля 2017
Мир
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Мужчина оставил бомбу на станции "Площадь Восстания", заявили в СК РФ.

Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге.

Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

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Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство.  

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - отмечается в сообщении Следкома РФ.

Ранее были опубликованы фотографии с камер наблюдения петербургского метро с Джалиловым непосредственно перед совершением теракта, а также снимки с его обезображенным телом после преступления.

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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#теракт#Следком РФ#Джалилов