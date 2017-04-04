Следком РФ назвал имя мужчины, совершившего взрыв в метро Петербурга
Мужчина оставил бомбу на станции "Площадь Восстания", заявили в СК РФ.
Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге.
Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения, говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Читайте такжеОпубликованы новые фото предполагаемого смертника из метро Петербурга
Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство.
"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - отмечается в сообщении Следкома РФ.
Ранее были опубликованы фотографии с камер наблюдения петербургского метро с Джалиловым непосредственно перед совершением теракта, а также снимки с его обезображенным телом после преступления.